PTA-AFR: Oberbank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Oberbank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Linz (pta000/20.08.2025/08:10 UTC+2) - Oberbank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.oberbank.at/docs/irglobal_k_hjfb25.pdf Veröffentlichungsdatum: 20.08.2025
