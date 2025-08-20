Anzeige
WKN: 854018 | ISIN: AT0000625108 | Ticker-Symbol: OBK
PTA-AFR: Oberbank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

DJ PTA-AFR: Oberbank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Oberbank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Linz (pta000/20.08.2025/08:10 UTC+2) - Oberbank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.oberbank.at/docs/irglobal_k_hjfb25.pdf Veröffentlichungsdatum: 20.08.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Oberbank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Andreas Pachinger 
Tel.:         +43 732 7802-37460 
E-Mail:        andreas.pachinger@oberbank.at 
Website:       www.oberbank.at 
ISIN(s):       AT0000625108 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755670200193 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 02:10 ET (06:10 GMT)

© 2025 Dow Jones News
