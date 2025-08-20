Premiere in Deutschland: die enercity AG führt als erstes Unternehmen zusammen mit der ev-pay GmbH dynamische Strompreise für das Ad-hoc-Laden von Elektrofahrzeugen ein. Das Pilotprojekt startet an zwölf öffentlichen Schnellladestationen mit 24 Ladepunkten am Cityring in Hannover. Aurélie Alemany, Vorstandsvorsitzende von enercity, erklärt: "Das Pilotprojekt zum dynamischen Laden ist ein strategischer Meilenstein auf dem Weg zu einer vernetzten, bezahlbaren und klimafreundlichen Mobilität. Mit unserem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
