Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- "Shin Ramyun" und "Shrimp Crackers(SaewooKkang)" unter den beliebten Figuren -"Moment mal, wird Ramyun von K-Pop Demon Hunters wirklich real?"Nongshim, das führende koreanische Instant-Nudel-Unternehmen, das für Vorzeigeprodukte wie Shin Ramyun bekannt ist, bringt offizielle Produkte auf den Markt, die von dem Animationsfilm "K-Pop Demon Hunters" von Netflix und Sony Pictures Animation inspiriert sind. Jetzt können die Fans das, was die "HUNTR/X"-Mitglieder in der Sendung genossen haben, auch im echten Leben haben.Nongshim wird eine limitierte Auflage von Shin Ramyun, Shrimp Crackers und die neue "Shin Toomba Sauce" mit den beliebten Figuren "Rumi", "Mira" und "Zoey" von "HUNTR/X", den "Saja Boys" und "Derpy", dem Tigermaskottchen, herausbringen. Diese Co-Branding-Artikel werden ab Ende August auf den globalen Markt kommen, und zwar in Korea, Nordamerika, Europa, Ozeanien, Südostasien und Mexiko.Darüber hinaus wird eine Sonderauflage von Shin Ramyun, die so gestaltet ist, dass sie mit den von Rumi, Mira und Zoey im Film dargestellten Exemplaren identisch ist, exklusiv in Korea erhältlich sein. Neben der Produktpalette wird Nongshim mit seinen Fans rund um den Globus durch aktive Marketingkampagnen in den sozialen Medien, digitale Inhalte und Offline-Pop-up-Stores in Kontakt treten."K-Pop Demon Hunters", das im Juni auf Netflix veröffentlicht wurde, hat dank seiner lebendigen Darstellung der koreanischen Kultur, einschließlich K-Pop-Musik, K-Food und Straßenmode, schnell eine weltweite Fangemeinde gewonnen. Die Fans identifizierten die Nudeln und Snacks im Film als Produkte von Nongshim, da in "Shin Ramyun" ein anderes chinesisches Schriftzeichen (\u795e) verwendet wird, das genauso klingt wie Nongshims "Shin" (\u8f9b), der Name "Dongshim" dem von "Nongshim" ähnelt und der Snack Ähnlichkeit mit Shrimp Crackers aufweist. Diese Begeisterung der Fans legte den Grundstein für die Zusammenarbeit.Ein Sprecher von Nongshim erklärte: "Diese Partnerschaft war dank der Fans möglich, die unsere Produkte organisch identifiziert und ihre Begeisterung geteilt haben. Während K-Pop Demon Hunters die K-Culture in die Welt trägt, hoffen wir, durch diese einzigartige Zusammenarbeit den authentischen Geschmack koreanischer Ramyun und Snacks weiterzugeben."Im Juli stellte Nongshim seinen neuen globalen Slogan für Shin Ramyun vor: "Spicy Happiness In Noodles (Würziges Glück in Nudeln)". Der Slogan, der das englische Akronym "SHIN" verwendet, spiegelt die Mission der Marke wider, den Menschen auf der ganzen Welt würzige Freude und kulturelle Werte zu vermitteln.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2753470/Nongshim_Netflix_Global_Collaboration_on_K_Pop_Demon_Hunters.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nongshim-shin-ramyun-wird-mit-der-netflix-serie-k-pop-demon-hunters-teil-der-k-culture-welle-302533852.htmlPressekontakt:Im Jong Ik (Manager),adroitjoe@nongshim.com,Jeon Hyoung Gu (Manager),hgjeon@nongshim.com,Bae Ryun (Manager),rbae@nongshim.com,Kang Yu Kyung (Manager),nstour@nongshim.com,Hwang Seung Min (Assistant Manager),hwangsmin@nongshim.comOriginal-Content von: Nongshim, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102639/100934108