Unterföhring (ots) -Unterföhring, 20. August 2025 - Pünktlich zum Start der Bundesliga-Saison 2025/26 präsentiert Sky Deutschland mit Sky Stream für Gastronomen eine innovative Streaming-Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse der Gastronomie zugeschnitten ist. Ohne klassischen Kabel- oder Satellitenanschluss können Bars und Restaurants jetzt ganz einfach über das Internet auf das umfassende Sky Sport Angebot zugreifen - inklusive aller Highlights der Bundesliga und 2. Bundesliga.Jetzt noch mehr SpieleMit dem neuen "Flutlicht-Freitag" zeigt Sky ab dieser Saison zusätzlich alle 30 Freitagsspiele der Bundesliga live - ein echtes Umsatzplus für Gastronomen, die ihren Gästen bereits zum Wochenende ein packendes Sporterlebnis bieten möchten. Dazu kommen alle Einzelspiele am Samstagnachmittag, das Top-Spiel am Samstagabend sowie die Sonntagsspiele im Re-Live direkt nach Abpfiff. Insgesamt überträgt Sky 538 von 617 Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga live und in voller Länge.Installation so einfach wie nieSky Stream überzeugt durch einfache Installation, smarte Benutzeroberfläche und brillante Bildqualität in Ultra HD & HDR. Gastronomen benötigen lediglich einen Fernseher und einen Internetanschluss ab 10 Mbit/s pro Box. Die kompakte Sky Stream Box bietet zudem Zugriff auf alle Sky Sport Sender, Free-TV-Inhalte, On-Demand-Videos und exklusive Features wie "Multiview" - für ein noch intensiveres Sporterlebnis.Neben der Bundesliga bietet Sky auch alle Spiele des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, sowie zahlreiche weitere internationale Sportevents. Die Kooperation mit Amazon Prime Video ermöglicht zudem die Übertragung des Champions-League-Topspiels am Dienstag direkt über die Sky Plattform - ein weiterer Mehrwert für Gastronomen und ihre Gäste.Sky Business unterstützt Gastronomiebetriebe nicht nur mit Technik, sondern auch mit Werbemitteln, Social-Media-Vorlagen und einem digitalen Kundenportal. Mit Sky Stream wird die Gastronomie zum Hotspot für Sportfans - für längere Verweildauer, mehr Gäste und gesteigerten Umsatz.Hier die zentralen Vorteile von Sky Stream für Gastronomen, auf einen Blick:Maximale Flexibilität bei der Installation- Kein Kabel- oder SAT-Anschluss erforderlich- Funktioniert mit jedem Internetanbieter (ab 10 Mbit/s pro Box)- Kompakte Sky Stream Box - einfach am HDMI-Slot anschließen und loslegenPremium-Sport-Content rund um die Uhr- Alle Freitagsspiele der Bundesliga live - ideal für umsatzstarke Wochenendstarts- Alle Samstagspiele der Bundesliga live in voller Länge - alle Einzelspiele am Nachmittag und das Top-Spiel am Abend- Sonntagsspiele direkt nach Abpfiff als Re-Live verfügbar- Die komplette 2. Bundesliga von Freitag bis Sonntag live- Mit "Multiview" alle parallel stattfindenden Einzelspiele der Bundesliga am Samstagnachmittag auf einem BildschirmOptimiertes Gästeerlebnis & längere Verweildauer- Ultra HD & HDR für gestochen scharfe Bildqualität- Zugriff auf Highlights, Interviews, Dokus und Bonus-Streams- Musik-TV (Jukebox) inklusive für zusätzliche UnterhaltungMarketing-Unterstützung- Leuchtkasten, Aufkleber & Aufsteller für Sichtbarkeit- Social-Media-Vorlagen- Listung über den neuen Sky Finder skyfinder.sky.de- Digitale Services und Newsletter im GeschäftskundenportalEin echter Umsatz-Booster- 30 zusätzliche "Flutlicht-Freitag"-Abende- 1,87 Mio. Zuschauer in Deutschland sehen im Schnitt jede Woche die Live-Übertragungen von Sky außer Haus- EUR 16,51 gibt der Zuschauer durchschnittlich bei einer Sky Übertragung für Speisen und Getränke aus- Differenzierung vom Wettbewerb durch exklusive Inhalte und professionelle PräsentationWeitere Informationen unter business.sky.de.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Verena Marziw / Jens BohlExternal Communications+49 (0)173 2155 443verena.marziw@sky.dejens.bohl@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6100272