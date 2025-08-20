Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) hat seine Branchenstudie für 2025 veröffentlicht. Nach Jahren starken Wachstums erlebte der Markt 2024 einen massiven Einbruch. Für das laufende Jahr gibt es aber Anzeichen für eine Erholung. Von 2021 bis 2023 war der Wärmepumpenmarkt in Deutschland auf Wachstumskurs: Die Absatzzahlen stiegen zunächst um 53 Prozent auf 236. 000 Geräte, dann nochmals um 51 Prozent auf knapp 360. 000 verkaufte Systeme. 2024 kam jedoch der Einbruch mit nur noch 193. 000 installierten Wärmepumpen, ein Rückgang um 46 Prozent. Laut BWP liegt dies zum Teil an Vorjahresbestellungen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
