Krypto-Aktien rutschen ab, da Anleger Gewinne mitnehmen, um Risiken zu meiden und auf klare Signale der Fed zu möglichen Zinsschritten warten.Kryptounternehmen gerieten am Dienstag massiv unter Druck, da Anleger angesichts wachsender Unsicherheit rund um die Geldpolitik der US-Notenbank in den Risk-off-Modus wechselten. Parallel zu einem Rückgang des Nasdaq Composite von über 1 Prozent fielen zahlreiche Kryptoaktien. Scharfe Verluste bei Krypto-Aktien Unter den börsennotierten Krypto-Börsen büßten Coinbase über 5 Prozent und eToro mehr als 6 Prozent ein. Noch stärker unter Druck gerieten Robinhood und Bullish, die beide mehr als 6 Prozent verloren. Besonders heftig fiel der Einbruch bei …Den vollständigen Artikel lesen ...
