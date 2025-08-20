Die SFC Energy AG, ein international führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen Folgeauftrag von Latium Technologies mit Sitz in Nisku, Alberta (Kanada) erhalten. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf CAD 1,2 Mio. und umfasst die Lieferung von EFOY Pro 2800 Brennstoffzellen sowie Methanol-Tankpatronen. Zuverlässige Energie für KI-gesteuerte Sicherheitslösungen Latium setzt bei seiner 24/7-Live-Überwachung von Baustellen, Industrie- und Schwerindustriestandorten auf die Kombination aus Solarenergie und EFOY Pro Brennstoffzellen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
