Die SFC Energy AG meldet einen Folgeauftrag über 7,5 Mio. € von einem langjährigen Partner aus dem Markt für personalfreie, KI-gestützte Sicherheits- und Überwachungsdienste. Der Trend liegt auf der Hand: Sensorik, Kameras, KI-Analytics - alles will zuverlässig und netzunabhängig mit Energie versorgt werden. Genau hier setzen SFCs EFOY Pro-Brennstoffzellen an. EFOY Pro 2800 & 2400 Refurb: Bewährte DMFC-Technik, weniger Ausfälle Geliefert werden EFOY Pro 2800 sowie EFOY Pro 2400 Refurb-Einheiten auf Basis der Direktmethanol-Brennstoffzelle (DMFC). Vorteile: wartungsarm, leise, CO2-ärmer als Diesel-Alternativen ...

