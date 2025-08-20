Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Verkehrssystemen, meldet für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 einen deutlichen Umsatzrückgang, konnte jedoch gleichzeitig das operative Ergebnis stark verbessern. Entscheidender Treiber war die vergleichsweise Einigung im Schiedsverfahren mit der Bundesrepublik Deutschland rund um die 2019 gescheiterte Pkw-Maut. Umsatzrückgang durch Projektende - EBIT deutlich im Plus Umsatz: EUR 100 Mio. (Q1 2024/25: EUR 139 Mio., -28 %)? Rückgang bedingt durch Entkonsolidierung des Belarus-Mautprojekts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
