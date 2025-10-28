Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9) hat am Montag eine Ad-hoc-Meldung veröffentlicht, die aufhorchen lässt. Das auf Mautsysteme und Verkehrstelematik spezialisierte Unternehmen musste seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 nach unten korrigieren. Die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr blieben sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis deutlich hinter den Erwartungen zurück. Während der Vorstand ursprünglich mit einem Umsatz von rund 510 Millionen Euro und einem EBIT von etwa 45 Millionen Euro gerechnet hatte, mussten diese Ziele nun spürbar reduziert werden. ...

