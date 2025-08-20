hier

BAYER kommt bei den US-Altlasten einen Schritt voran. Der Konzern hat sich mit über 200 Klägern rund um PCB-Belastungen an einer Schule im Großraum Seattle grundsätzlich geeinigt - ohne neue Belastung fürs Jahr. Die Kosten sind bereits durch die Rückstellung aus Q2 abgedeckt. PCB-Fälle (neben Roundup) waren ein wachsender Unsicherheitsfaktor. Mit der Einigung und den jüngst erhöhten Vorsorgen (+ 530 Mio. € für PCB in Q2) gewinnt BAYER Zeit und Planbarkeit und senkt das Risiko weiterer negativer Überraschungen an dieser Front.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent