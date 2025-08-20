DJ Saint-Gobain-Tochter CSR verkauft australische Immobilie für 320 Mio EUR

Von Sarah Sloat

DOW JONES--Saint-Gobains australische Tochter CSR hat eine weitere Immobilie verkauft. Der Konzern macht somit Fortschritte bei dem Ziel, Immobilien für insgesamt mindestens 1,3 Milliarden australische Dollar zu monetarisieren.

Wie Saint-Gobain mitteilte, hat CSR zugestimmt, eine Immobilie im australischen Badgerys Creek - direkt neben dem neuen Flughafen von West-Sydney - zu verkaufen. Der Verkaufspreis beläuft sich den Angaben zufolge auf 575 Millionen australische Dollar (320 Millionen Euro).

Saint-Gobain hatte das australische Baustoffunternehmen CSR im Juli 2024 übernommen. Das Grundstück in Badgerys Creek gehört zu den Immobilien von CSR, die Saint-Gobain damals als mittelfristig monetarisierbar identifiziert hatte, so das französische Bauunternehmen.

Durch den Verkauf von Badgerys Creek und anderen bereits veräußerten Immobilien belaufen sich CSRs bereits monetarisierte Immobilien auf 900 Millionen australische Dollar. Insgesamt hat das Unternehmen CSR-Immobilien im Wert von mindestens 1,3 Milliarden australischen Dollar identifiziert, die monetarisiert werden könnten.

Die Transaktion soll im Dezember abgeschlossen werden.

Saint-Gobain gab den Käufer nicht bekannt und war für weitere Stellungnahmen zunächst nicht erreichbar.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 04:07 ET (08:07 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.