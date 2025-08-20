Breaking News: Stanley Druckenmiller steigt bei Guardian Metal ein - und entfacht einen Mega-Hype!!

Anzeige / Werbung

Wir sind zurück mit der Berichterstattung über unseren einzig fokussierten Tungsten-Top-Pick - und die heutige Nachricht sprengt alle Erwartungen.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Guardian Metal Resources Plc (ISIN: GB00BPQY8R36 | WKN: A3EF1U | SYM: GMET) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser.

Der milliardenschwere Hedgefonds-Titan Stanley Druckenmiller hat soeben eine strategische Beteiligung an Guardian Metal Resources gesichert (ISIN: GB00BPQY8R36 | WKN: A3EF1U | SYM: GMET).

Jetzt ist es offiziell: Stanley Druckenmiller, einer der legendärsten Investoren aller Zeiten, hat über seine Duquesne Family Office LLC einen Anteil von rund 14,75% an Guardian Metal Resources erworben und ist damit zum zweitgrößten Aktionär aufgestiegen (Quelle).

Das ist kein gewöhnlicher Einstieg - das ist ein Ritterschlag. Druckenmiller war der rechte Arm von George Soros im legendären Quantum Fund, der die Bank of England sprengte und jahrelang der erfolgreichste Fonds der Welt war. Seit Jahrzehnten nimmt er kein externes Kapital mehr an. Wenn er kauft, bedeutet das: Volles Vertrauen.



Guardian + Druckenmiller = Die neue Rohstoff-Supermacht

Druckenmiller investiert nicht einfach. Er positioniert sich dort, wo er tektonische Verschiebungen im globalen System sieht - und genau hier kommt Guardian ins Spiel: