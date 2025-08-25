Der nächste Wolfram-Titan? Guardian Metals wird jetzt von Milliardären und dem Pentagon unterstützt

Anzeige / Werbung

Wer bei Almonty Industries frühzeitig eingestiegen ist - von 0,70 € auf über 7,00 € - weiß, was möglich ist, wenn kritische Rohstoffe auf geopolitische Realitäten treffen.

Dieser Artikel wird im Namen von Guardian Metal Resources Plc veröffentlicht (ISIN: GB00BPQY8R36 | WKN: A3EF1U | SYM: GMET)

Von Almonty zu Guardian - Ein neuer Wolfram-Gigant entsteht…

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Doch jetzt beginnt das nächste Kapitel der Wolfram-Superzyklus - und diesmal spielt die Musik in den USA. Denn Guardian Metal Resources Plc steht im Mittelpunkt eines wahren Sturms:

Pentagon-Finanzierung: $6,2 Mio. direkt vom US-Verteidigungsministerium

Milliardär Stanley Druckenmiller steigt mit 15% ein

Wolframpreise auf einem 13-Jahreshoch

Chinas Exportstopp löst Versorgungsengpässe aus

Guardian ist nicht irgendein Explorer. Guardian ist jetzt das einzige fokussierte Wolfram-Unternehmen in den USA mit massiver Rückendeckung - politisch wie finanziell.

Wolframpreis auf 13-Jahreshoch - Der Bullenmarkt ist in vollem Gange

Die Zahlen sprechen für sich:

Aktueller Preis: $500/MTU - höchster Stand seit 2012

$500/MTU - höchster Stand seit 2012 China dominiert: über 80% der weltweiten Produktion

über 80% der weltweiten Produktion USA produzieren: aktuell 0% - völlige Importabhängigkeit

aktuell 0% - völlige Importabhängigkeit 2025: China verbietet Export von Wolframprodukten

In der Konsequenz steigt die geopolitische Brisanz - und Guardian ist derzeit der einzige Kandidat, der Amerikas Versorgung retten könnte.

Pentagon finanziert Guardian mit $6,2 Millionen

Im Juli 2025 sorgte Guardian für Schlagzeilen:

Eine direkte Förderung über $6,2 Millionen durch das US-Verteidigungsministerium unter dem Defense Production Act (DPA Title III).

Diese Mittel sind nicht rückzahlbar.

Sie dienen der raschen Entwicklung des Pilot Mountain Projekts in Nevada - der größten bekannten unerschlossenen Wolfram-Lagerstätte der USA.

CEO Oliver Friesen kommentierte:

"Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, eine sichere, zuverlässige und heimische Wolframquelle in den USA zu etablieren."

Die Botschaft ist klar: Das Pentagon will diese Mine - und zwar schnell.

Hedgefonds-Legende Stanley Druckenmiller kauft 14.75% von Guardian

Dann folgte die zweite Sensation:

Stanley Druckenmiller, einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager aller Zeiten, hat über seine Firma Duquesne Family Office LLC 14.75% von Guardian erworben - und ist damit zweitgrößter Aktionär.

Zur Erinnerung:

Ehemals Leiter des legendären Quantum Fund mit George Soros

Bekannt durch die "Attacke gegen das Pfund" 1992

Durchschnittliche Jahresrenditen von über 30%

Investiert selten in Microcaps oder Rohstoffe

Dass ausgerechnet Druckenmiller jetzt einsteigt - mitten im Rohstoffkrieg, bei Rekordpreisen, mit Pentagon-Geld im Rücken - ist ein klares Signal: Guardian ist ein institutionelles Top-Pick.

Die Projekte von Guardian - Weltklasse im eigenen Land

Pilot Mountain - Das Kronjuwel Nevadas

Ressource (2018): 12,53 Mio. t mit 0,27% WO3

Zusätzliche Metalle: Kupfer, Silber, Zink

Infrastruktur vorhanden: Straße, Wasser, Strom

Aktuell: Pre-Feasibility-Studie finanziert durch das Pentagon

Das Ziel: Amerikas erste aktive Wolfram-Mine seit Jahrzehnten.

Tempiute - Das vergessene Produktionswunder

Einst größter Wolfram-Produzent der USA (1980er), jetzt wieder im Fokus:

Bestehende Schächte und Infrastruktur

Halden mit potenziell verwertbarem Material

Bohrprogramm 2025 gestartet

Ziel: Wiederaufnahme mit geringem CAPEX

Beide Projekte parallel machen Guardian zu einem der wenigen echten "Double Exposure"-Werte im kritischen Rohstoffsektor.

Vergleich: Guardian Metals vs. Almonty Industries

Kennzahl Guardian Metals (GMET) Almonty Industries (AII) Jurisdiktion USA (Nevada) Südkorea, Portugal, Spanien Strategische Förderung $6,2 Mio. Pentagon Südkoreanischer Staatskredit Flaggschiffprojekt Pilot Mountain Sangdong (im Bau) Prominente Investoren Stanley Druckenmiller (15%) Keine Geopolitisches Risiko Gering (USA) Höher (Asien, EU-Abhängigkeit) Produktionszeitplan PFS bis 2026 Kommerzielle Produktion ab 2026 Institutionelles Kapital BMO-geführte $21 Mio. Kapitalrunde Geringe institutionelle Präsenz

Fazit: Guardian bietet Pentagon-Back-Up, US-Sicherheit und ein massives Kurspotenzial - bei weitaus geringerer Bewertung als Almonty.

Anstehende Meilensteine

Zeitraum Ereignis Q3 2025 Bohrergebnisse Tempiute Q4 2025 Bohrergebnisse + Metallurgie Pilot Mountain Q1 2026 Ressourcenupdate Tempiute H1 2026 Pre-Feasibility-Studie Pilot Mountain Ende 2026 Möglicher Produktionsstart Tempiute

Mit über $27 Mio. an gesichertem Kapital (inkl. Pentagon) ist Guardian bis 2026 voll finanziert.

Warum Wolfram jetzt zur nationalen Priorität geworden ist

Wolfram ist mehr als nur Industriemetall. Es ist militärisch und technologisch unverzichtbar:

Panzerbrechende Munition

Triebwerkskomponenten für Kampfjets

Fertigung von Halbleitern und Mikrochips

Raumfahrtbauteile und KI-Rechenzentren

Deshalb ist es sowohl in den USA als auch in der EU als kritisches Mineral eingestuft.

Im Februar 2025 verschärfte China die Lage dramatisch: Verbot aller Wolfram-Exporte.

Ein strategischer Schachzug mit weltweiten Folgen.

Warum Guardian Metals jetzt DER Top-Wert ist

Hier der Überblick:

Einzige USA-zentrierte Wolfram-Story mit Pentagon-Finanzierung

100% Kontrolle über zwei historische Spitzenprojekte

Milliardär Druckenmiller als zweitgrößter Aktionär

Keine China- oder Asienabhängigkeit

Rekordhohe Wolframpreise

Vollständig finanzierter 18-Monats-Zeitplan

Wenn Almonty aus 0,70 € über 7 € gemacht hat - was passiert dann mit Guardian?