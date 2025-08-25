Der nächste Wolfram-Titan? Guardian Metals wird jetzt von Milliardären und dem Pentagon unterstützt

Anzeige / Werbung
Wer bei Almonty Industries frühzeitig eingestiegen ist - von 0,70 € auf über 7,00 € - weiß, was möglich ist, wenn kritische Rohstoffe auf geopolitische Realitäten treffen.
Von Almonty zu Guardian - Ein neuer Wolfram-Gigant entsteht…
Doch jetzt beginnt das nächste Kapitel der Wolfram-Superzyklus - und diesmal spielt die Musik in den USA. Denn Guardian Metal Resources Plc steht im Mittelpunkt eines wahren Sturms:
- Pentagon-Finanzierung: $6,2 Mio. direkt vom US-Verteidigungsministerium
- Milliardär Stanley Druckenmiller steigt mit 15% ein
- Wolframpreise auf einem 13-Jahreshoch
- Chinas Exportstopp löst Versorgungsengpässe aus
Guardian ist nicht irgendein Explorer. Guardian ist jetzt das einzige fokussierte Wolfram-Unternehmen in den USA mit massiver Rückendeckung - politisch wie finanziell.
Wolframpreis auf 13-Jahreshoch - Der Bullenmarkt ist in vollem Gange
Die Zahlen sprechen für sich:
- Aktueller Preis: $500/MTU - höchster Stand seit 2012
- China dominiert: über 80% der weltweiten Produktion
- USA produzieren: aktuell 0% - völlige Importabhängigkeit
- 2025: China verbietet Export von Wolframprodukten
In der Konsequenz steigt die geopolitische Brisanz - und Guardian ist derzeit der einzige Kandidat, der Amerikas Versorgung retten könnte.
Pentagon finanziert Guardian mit $6,2 Millionen
Im Juli 2025 sorgte Guardian für Schlagzeilen:
Eine direkte Förderung über $6,2 Millionen durch das US-Verteidigungsministerium unter dem Defense Production Act (DPA Title III).
Diese Mittel sind nicht rückzahlbar.
Sie dienen der raschen Entwicklung des Pilot Mountain Projekts in Nevada - der größten bekannten unerschlossenen Wolfram-Lagerstätte der USA.
CEO Oliver Friesen kommentierte:
"Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, eine sichere, zuverlässige und heimische Wolframquelle in den USA zu etablieren."
Die Botschaft ist klar: Das Pentagon will diese Mine - und zwar schnell.
Hedgefonds-Legende Stanley Druckenmiller kauft 14.75% von Guardian
Dann folgte die zweite Sensation:
Stanley Druckenmiller, einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager aller Zeiten, hat über seine Firma Duquesne Family Office LLC 14.75% von Guardian erworben - und ist damit zweitgrößter Aktionär.
Zur Erinnerung:
- Ehemals Leiter des legendären Quantum Fund mit George Soros
- Bekannt durch die "Attacke gegen das Pfund" 1992
- Durchschnittliche Jahresrenditen von über 30%
- Investiert selten in Microcaps oder Rohstoffe
Dass ausgerechnet Druckenmiller jetzt einsteigt - mitten im Rohstoffkrieg, bei Rekordpreisen, mit Pentagon-Geld im Rücken - ist ein klares Signal: Guardian ist ein institutionelles Top-Pick.
Die Projekte von Guardian - Weltklasse im eigenen Land
Pilot Mountain - Das Kronjuwel Nevadas
- Ressource (2018): 12,53 Mio. t mit 0,27% WO3
- Zusätzliche Metalle: Kupfer, Silber, Zink
- Infrastruktur vorhanden: Straße, Wasser, Strom
- Aktuell: Pre-Feasibility-Studie finanziert durch das Pentagon
Das Ziel: Amerikas erste aktive Wolfram-Mine seit Jahrzehnten.
Tempiute - Das vergessene Produktionswunder
Einst größter Wolfram-Produzent der USA (1980er), jetzt wieder im Fokus:
- Bestehende Schächte und Infrastruktur
- Halden mit potenziell verwertbarem Material
- Bohrprogramm 2025 gestartet
- Ziel: Wiederaufnahme mit geringem CAPEX
Beide Projekte parallel machen Guardian zu einem der wenigen echten "Double Exposure"-Werte im kritischen Rohstoffsektor.
Vergleich: Guardian Metals vs. Almonty Industries
Kennzahl
Guardian Metals (GMET)
Almonty Industries (AII)
Jurisdiktion
USA (Nevada)
Südkorea, Portugal, Spanien
Strategische Förderung
$6,2 Mio. Pentagon
Südkoreanischer Staatskredit
Flaggschiffprojekt
Pilot Mountain
Sangdong (im Bau)
Prominente Investoren
Stanley Druckenmiller (15%)
Keine
Geopolitisches Risiko
Gering (USA)
Höher (Asien, EU-Abhängigkeit)
Produktionszeitplan
PFS bis 2026
Kommerzielle Produktion ab 2026
Institutionelles Kapital
BMO-geführte $21 Mio. Kapitalrunde
Geringe institutionelle Präsenz
Fazit: Guardian bietet Pentagon-Back-Up, US-Sicherheit und ein massives Kurspotenzial - bei weitaus geringerer Bewertung als Almonty.
Anstehende Meilensteine
Zeitraum
Ereignis
Q3 2025
Bohrergebnisse Tempiute
Q4 2025
Bohrergebnisse + Metallurgie Pilot Mountain
Q1 2026
Ressourcenupdate Tempiute
H1 2026
Pre-Feasibility-Studie Pilot Mountain
Ende 2026
Möglicher Produktionsstart Tempiute
Mit über $27 Mio. an gesichertem Kapital (inkl. Pentagon) ist Guardian bis 2026 voll finanziert.
Warum Wolfram jetzt zur nationalen Priorität geworden ist
Wolfram ist mehr als nur Industriemetall. Es ist militärisch und technologisch unverzichtbar:
- Panzerbrechende Munition
- Triebwerkskomponenten für Kampfjets
- Fertigung von Halbleitern und Mikrochips
- Raumfahrtbauteile und KI-Rechenzentren
Deshalb ist es sowohl in den USA als auch in der EU als kritisches Mineral eingestuft.
Im Februar 2025 verschärfte China die Lage dramatisch: Verbot aller Wolfram-Exporte.
Ein strategischer Schachzug mit weltweiten Folgen.
Warum Guardian Metals jetzt DER Top-Wert ist
Hier der Überblick:
- Einzige USA-zentrierte Wolfram-Story mit Pentagon-Finanzierung
- 100% Kontrolle über zwei historische Spitzenprojekte
- Milliardär Druckenmiller als zweitgrößter Aktionär
- Keine China- oder Asienabhängigkeit
- Rekordhohe Wolframpreise
- Vollständig finanzierter 18-Monats-Zeitplan
Wenn Almonty aus 0,70 € über 7 € gemacht hat - was passiert dann mit Guardian?