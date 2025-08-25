Anzeige
Montag, 25.08.2025
Mega-Deal in Kanada: Katapultiert sich diese Aktie jetzt in die Top-Liga der Explorer?
Aktien News
25.08.2025 07:42 Uhr
341 Leser
Der nächste Wolfram-Titan? Guardian Metals wird jetzt von Milliardären und dem Pentagon unterstützt

Wer bei Almonty Industries frühzeitig eingestiegen ist - von 0,70 € auf über 7,00 € - weiß, was möglich ist, wenn kritische Rohstoffe auf geopolitische Realitäten treffen.

Dieser Artikel wird im Namen von Guardian Metal Resources Plc veröffentlicht (ISIN: GB00BPQY8R36 | WKN: A3EF1U | SYM: GMET)

Von Almonty zu Guardian - Ein neuer Wolfram-Gigant entsteht…

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

A graph on a white background AI-generated content may be incorrect.

Doch jetzt beginnt das nächste Kapitel der Wolfram-Superzyklus - und diesmal spielt die Musik in den USA. Denn Guardian Metal Resources Plc steht im Mittelpunkt eines wahren Sturms:

  • Pentagon-Finanzierung: $6,2 Mio. direkt vom US-Verteidigungsministerium
  • Milliardär Stanley Druckenmiller steigt mit 15% ein
  • Wolframpreise auf einem 13-Jahreshoch
  • Chinas Exportstopp löst Versorgungsengpässe aus

Guardian ist nicht irgendein Explorer. Guardian ist jetzt das einzige fokussierte Wolfram-Unternehmen in den USA mit massiver Rückendeckung - politisch wie finanziell.

Wolframpreis auf 13-Jahreshoch - Der Bullenmarkt ist in vollem Gange

Die Zahlen sprechen für sich:

  • Aktueller Preis: $500/MTU - höchster Stand seit 2012
  • China dominiert: über 80% der weltweiten Produktion
  • USA produzieren: aktuell 0% - völlige Importabhängigkeit
  • 2025: China verbietet Export von Wolframprodukten

In der Konsequenz steigt die geopolitische Brisanz - und Guardian ist derzeit der einzige Kandidat, der Amerikas Versorgung retten könnte.

Pentagon finanziert Guardian mit $6,2 Millionen

Im Juli 2025 sorgte Guardian für Schlagzeilen:
Eine direkte Förderung über $6,2 Millionen durch das US-Verteidigungsministerium unter dem Defense Production Act (DPA Title III).

Diese Mittel sind nicht rückzahlbar.
Sie dienen der raschen Entwicklung des Pilot Mountain Projekts in Nevada - der größten bekannten unerschlossenen Wolfram-Lagerstätte der USA.

CEO Oliver Friesen kommentierte:

"Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, eine sichere, zuverlässige und heimische Wolframquelle in den USA zu etablieren."

Die Botschaft ist klar: Das Pentagon will diese Mine - und zwar schnell.

Hedgefonds-Legende Stanley Druckenmiller kauft 14.75% von Guardian

A screenshot of a chat AI-generated content may be incorrect.

Dann folgte die zweite Sensation:

Stanley Druckenmiller, einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager aller Zeiten, hat über seine Firma Duquesne Family Office LLC 14.75% von Guardian erworben - und ist damit zweitgrößter Aktionär.

Zur Erinnerung:

  • Ehemals Leiter des legendären Quantum Fund mit George Soros
  • Bekannt durch die "Attacke gegen das Pfund" 1992
  • Durchschnittliche Jahresrenditen von über 30%
  • Investiert selten in Microcaps oder Rohstoffe

Dass ausgerechnet Druckenmiller jetzt einsteigt - mitten im Rohstoffkrieg, bei Rekordpreisen, mit Pentagon-Geld im Rücken - ist ein klares Signal: Guardian ist ein institutionelles Top-Pick.

Die Projekte von Guardian - Weltklasse im eigenen Land

Pilot Mountain - Das Kronjuwel Nevadas

  • Ressource (2018): 12,53 Mio. t mit 0,27% WO3
  • Zusätzliche Metalle: Kupfer, Silber, Zink
  • Infrastruktur vorhanden: Straße, Wasser, Strom
  • Aktuell: Pre-Feasibility-Studie finanziert durch das Pentagon

Das Ziel: Amerikas erste aktive Wolfram-Mine seit Jahrzehnten.

Tempiute - Das vergessene Produktionswunder

Einst größter Wolfram-Produzent der USA (1980er), jetzt wieder im Fokus:

  • Bestehende Schächte und Infrastruktur
  • Halden mit potenziell verwertbarem Material
  • Bohrprogramm 2025 gestartet
  • Ziel: Wiederaufnahme mit geringem CAPEX

Beide Projekte parallel machen Guardian zu einem der wenigen echten "Double Exposure"-Werte im kritischen Rohstoffsektor.

Vergleich: Guardian Metals vs. Almonty Industries

Kennzahl

Guardian Metals (GMET)

Almonty Industries (AII)

Jurisdiktion

USA (Nevada)

Südkorea, Portugal, Spanien

Strategische Förderung

$6,2 Mio. Pentagon

Südkoreanischer Staatskredit

Flaggschiffprojekt

Pilot Mountain

Sangdong (im Bau)

Prominente Investoren

Stanley Druckenmiller (15%)

Keine

Geopolitisches Risiko

Gering (USA)

Höher (Asien, EU-Abhängigkeit)

Produktionszeitplan

PFS bis 2026

Kommerzielle Produktion ab 2026

Institutionelles Kapital

BMO-geführte $21 Mio. Kapitalrunde

Geringe institutionelle Präsenz

Fazit: Guardian bietet Pentagon-Back-Up, US-Sicherheit und ein massives Kurspotenzial - bei weitaus geringerer Bewertung als Almonty.

Anstehende Meilensteine

Zeitraum

Ereignis

Q3 2025

Bohrergebnisse Tempiute

Q4 2025

Bohrergebnisse + Metallurgie Pilot Mountain

Q1 2026

Ressourcenupdate Tempiute

H1 2026

Pre-Feasibility-Studie Pilot Mountain

Ende 2026

Möglicher Produktionsstart Tempiute

Mit über $27 Mio. an gesichertem Kapital (inkl. Pentagon) ist Guardian bis 2026 voll finanziert.

Warum Wolfram jetzt zur nationalen Priorität geworden ist

Wolfram ist mehr als nur Industriemetall. Es ist militärisch und technologisch unverzichtbar:

  • Panzerbrechende Munition
  • Triebwerkskomponenten für Kampfjets
  • Fertigung von Halbleitern und Mikrochips
  • Raumfahrtbauteile und KI-Rechenzentren

Deshalb ist es sowohl in den USA als auch in der EU als kritisches Mineral eingestuft.

Im Februar 2025 verschärfte China die Lage dramatisch: Verbot aller Wolfram-Exporte.
Ein strategischer Schachzug mit weltweiten Folgen.

Warum Guardian Metals jetzt DER Top-Wert ist

Hier der Überblick:

  • Einzige USA-zentrierte Wolfram-Story mit Pentagon-Finanzierung
  • 100% Kontrolle über zwei historische Spitzenprojekte
  • Milliardär Druckenmiller als zweitgrößter Aktionär
  • Keine China- oder Asienabhängigkeit
  • Rekordhohe Wolframpreise
  • Vollständig finanzierter 18-Monats-Zeitplan

Wenn Almonty aus 0,70 € über 7 € gemacht hat - was passiert dann mit Guardian?