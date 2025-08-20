Die Ergebnisse des jüngsten Ukraine-Gipfels in Washington wurden von den Aktienmärkten zunächst positiv bewertet, obgleich es keine belastbaren Ergebnisse gab.Allein der Umstand, dass sich in den Verhandlungen etwas bewegt, wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Die Reaktion im Rüstungssektor sah freilich ganz anders aus. Hier dominierten Kursverluste als Reaktion auf den Gipfel das Handelsgeschehen am gestrigen Dienstag (19. August). Nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de