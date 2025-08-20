© Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air ForceRüstungsaktien geraten am Mittwoch weiter unter Druck. Anleger fürchten das Ende des Rüstungsbooms - der Waffenstillstand in der Ukraine könnte Milliarden-Aufträge gefährden.Europäische Verteidigungsaktien standen am Mittwoch erneut unter Druck, da die Hoffnung auf Fortschritte bei einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine zunahm. Nach der monatelangen Rallye bei Rüstungswerten nutzten Investoren die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen. Im DAX führten Rheinmetall die Verliererliste mit einem Minus von 3,5 Prozent an. Im MDAX gaben Renk und Hensoldt jeweils um 3,3 Prozent nach. Zwei Stunden nach Handelsbeginn haben sich die Verluste wieder etwas minimiert. Auch britische Werte wie …Den vollständigen Artikel lesen ...
