Die Aktie von Rheinmetall tut sich derzeit schwer mit einer eindeutigen Richtungsfindung. Nachdem das Papier zu Wochenbeginn zulegen konnte, ist es nach dem Treffen von Donald Trump mit Wolodymyr Selenskyj und weiteren europäischen Vertretern am Montagabend wieder unter Druck geraten.Im heutigen Handel verlor das Papier auf Xetra zunächst bis auf 1.481,00 Euro, bevor sich die Aktie aber wieder stabilisierte. Aktuell notiert die Aktie von Rheinmetall gegen Mittag bei 1.556,00 Euro. Das Treffen sei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär