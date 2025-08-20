© Foto: UnsplashMicrosoft, Amazon, Nvidia, Lufthansa & Hensoldt: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Jefferies stuft Amazon auf "Buy" Das Analysehaus Jefferies hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Angesichts der Inflation, der US-Zollpolitik und zurückhaltender Verbraucher, welche auf Schnäppchenjagd seien, blieben US-Konsumgütertitel unter Druck, schrieben die Branchenexperten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wegen der Markenstärke und Dynamik raten sie - insbesondere im Falle von Kursschwächen - bei Nike, Best Buy, Abercrombie & Fitch, Walmart, Ross Stores, Academy Sports & Outdoors, Williams-Sonoma, Amazon, Hasbro und DraftKings zum Kauf. UBS …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE