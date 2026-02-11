Lufthansa erlebt binnen weniger Tage Euphorie und ErnüchterungDie letzten Tage waren für Aktionäre der Lufthansa alles andere als gewöhnlich - innerhalb kürzester Zeit wechselte das Börsenklima von Optimismus zu Vorsicht. Nach einem starken Kursanstieg und dem Durchbruch wichtiger Widerstände schien das Erreichen zweistelliger Kursregionen zum Greifen nah. Doch dann sorgte die Ankündigung eines Pilotestreiks für einen plötzlichen Kursrückschlag. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
