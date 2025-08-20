Hensoldt liefert Sensoren und Radare sowohl an Rheinmetall als auch an KNDS, wodurch ein potenzieller KNDS-Börsengang (~EUR 22 Mrd. Marktkapitalisierung) operativ neutral wäre. Die Nachfrage bleibt weiterhin gut sichtbar, während der 25,1%-Anteil Berlins an Hensoldt politischen Schutz sichert. Das Risiko liegt bei möglichen Abflüssen: Die jüngsten Käufe wurden stark von passiven ETFs dominiert, und ein KNDS-Listing könnte Kapital von Hensoldt abziehen - angesichts der kleineren Größe und eines Free Floats von rund 44 %. Die Ukraine trägt etwa 7 % zu den Umsätzen bei und bleibt unabhängig von Waffenstillstandsdynamiken unterstützend, da die NATO-Integration die strukturelle Nachfrage treibt. Insgesamt sehen wir den Börsengang als neutral für die Fundamentaldaten, jedoch negativ in Bezug auf mögliche Abflüsse. Da HAG trotz schwächerem Wachstum und geringerer Margen weiterhin mit einem Aufschlag gegenüber Rheinmetall gehandelt wird, bestätigen wir unsere Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von EUR 70,00.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag
