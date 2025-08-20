

Frankfurt am Main - Parmantier & Cie. Research hat sein neuestes Update zur INDUS Holding AG (WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108 / Bloomberg: INH:GR) veröffentlicht. Die Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle bestätigen ihre Kaufempfehlung und heben das Kursziel leicht auf € 32,45 an.

Starke Umsatzentwicklung in Q2

Die Q2-Zahlen übertrafen die Markterwartungen: Umsatz: € 434,2 Mio. (+1,2%)

€ 434,2 Mio. (+1,2%) Adj. EBITA: € 31,2 Mio. (-26,4%) Der Konzern-Ordereingang stieg auf € 901,4 Mio. (+8,9%), getragen vor allem vom Segment Engineering (+25%). Der Auftragsbestand zum 30.06.2025 erreichte € 665,2 Mio. (+4,5% gegenüber Jahresende 2024) bei einer Book-to-Bill-Ratio von 1,08.



Strategische Zukäufe stärken Portfolio

Im laufenden Jahr tätigte INDUS bereits fünf Ergänzungsübernahmen, darunter die US-amerikanische METFAB Engineering Inc. sowie TRIGOSYS GmbH, die das Produktportfolio der Töchter M.Braun und BETOMAX erweitern.

Ausblick 2025 bestätigt

Das Management plant weiterhin mit einem Jahresumsatz zwischen € 1,70 - 1,85 Mrd. und einem adjustierten EBITA von € 130 - 165 Mio. (Marge: 7,5 - 9%). Der Free Cashflow soll bei über € 90 Mio. liegen.



Langfristige Perspektive

INDUS verfolgt mit seiner Wachstumsstrategie EMPOWERING MITTELSTAND einen klaren Pfad für nachhaltiges Wachstum. Bis 2030 erwartet das Management einen Umsatzanstieg auf rund € 3 Mrd. und eine mehr als Verdoppelung des EPS gegenüber 2024.



Über PARMANTIER & CIE. GmbH

PARMANTIER & CIE. ist eine moderne Merchant Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Gesellschaft berät Unternehmen in allen Fragen der Finanzierung - Eigenkapital, Fremdkapital und hybride Instrumente - und investiert auch selbst in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. PARMANTIER & CIE. steht für Integrität, Weitblick und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen mit unternehmerischer Beteiligung.



