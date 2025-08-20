Frankfurt am Main - Parmantier & Cie. Research hat sein neuestes Update zur INDUS Holding AG (WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108 / Bloomberg: INH:GR) veröffentlicht. Die Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle bestätigen ihre Kaufempfehlung und heben das Kursziel leicht auf € 32,45 an.
Starke Umsatzentwicklung in Q2
Die Q2-Zahlen übertrafen die Markterwartungen:
Strategische Zukäufe stärken Portfolio
Im laufenden Jahr tätigte INDUS bereits fünf Ergänzungsübernahmen, darunter die US-amerikanische METFAB Engineering Inc. sowie TRIGOSYS GmbH, die das Produktportfolio der Töchter M.Braun und BETOMAX erweitern.
Ausblick 2025 bestätigt
Das Management plant weiterhin mit einem Jahresumsatz zwischen € 1,70 - 1,85 Mrd. und einem adjustierten EBITA von € 130 - 165 Mio. (Marge: 7,5 - 9%). Der Free Cashflow soll bei über € 90 Mio. liegen.
Langfristige Perspektive
INDUS verfolgt mit seiner Wachstumsstrategie EMPOWERING MITTELSTAND einen klaren Pfad für nachhaltiges Wachstum. Bis 2030 erwartet das Management einen Umsatzanstieg auf rund € 3 Mrd. und eine mehr als Verdoppelung des EPS gegenüber 2024.
Vollständiger Research-Bericht verfügbar unter:
Bloomberg; FactSet; LSEG
Online: https://www.parmantiercie.com/research
Über PARMANTIER & CIE. GmbH
PARMANTIER & CIE. ist eine moderne Merchant Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Gesellschaft berät Unternehmen in allen Fragen der Finanzierung - Eigenkapital, Fremdkapital und hybride Instrumente - und investiert auch selbst in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. PARMANTIER & CIE. steht für Integrität, Weitblick und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen mit unternehmerischer Beteiligung.
Kontakt:
PARMANTIER & CIE. GmbH
Hungener Str. 6
60389 Frankfurt am Main
E-Mail: info@parmantiercie.com
Web: www.parmantiercie.com
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Parmantier & Cie. GmbH
Schlagwort(e): Finanzen
20.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Parmantier & Cie. GmbH
|Neue Mainzer Str. 66-68
|60311 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|https://www.parmantiercie.com
|EQS News ID:
|2186336
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
2186336 20.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group