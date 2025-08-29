Auf der mwb German Select Conference bekräftigte INDUS seine Rolle als langfristiger "Evergreen"-Investor im deutschen Mittelstand. Mit 43 Portfoliounternehmen und einem Umsatz von 1,72 Mrd. EUR im Jahr 2024 verbindet die Gruppe stabile Cashflows mit diszipliniertem Wachstum. M&A bleibt der zentrale Wachstumstreiber - fünf Add-on-Akquisitionen im ersten Halbjahr 2025 sowie 500 Mio. EUR, die bis 2030 für Zukäufe vorgesehen sind. Die strategischen Säulen - M&A, Technologie und Internationalisierung - tragen Früchte, zuletzt durch Expansionen in die USA und nach Skandinavien. Trotz schwächerer Halbjahresergebnisse (56,1 Mio. EUR bereinigtes EBITA) legten Auftragseingang und -bestand deutlich zu, was Erwartungen einer sequenziellen Verbesserung im zweiten Halbjahr stützt. Mit solider Bilanz, attraktiver Dividendenpolitik und klarer Wachstumsagenda ist INDUS weiterhin sehr gut positioniert. Wir bekräftigen unsere KAUFEN-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von 33,00 EUR. Die Aufzeichnung der Konferenz finden Sie auf research-hub.de. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/indus-holding-ag
© 2025 AlsterResearch