Die Euphorie rund um KI-Aktien bekommt erste Risse. PALANTIR leidet nun darunter. Erst erfolgte eine monatelange Rallye und der Kurs von PALANTIR lag allein seit Jahresbeginn über 108 % im Plus, nun verlor die Aktie in den letzten fünf Handelstagen mehr als 15 % an Wert. Allein gestern gingt es an der NASDAQ um knapp 10 % nach unten. Heute steht wieder alles auf rot. Hintergrund ist die allgemeine Abkühlung im KI-Sektor sowie starke Gewinnmitnahmen bei hochbewerteten Tech-Werten wie NVIDIA und META. Und auch bei PALANTIR wird Kasse gemacht. Kein Wunder, hauen die Analysten doch immer wieder in die gleiche Kerbe und warnen immer eindringlicher vor einer Überbewertung - ungeachtet der Tatsache, dass zumindest PALANTIR weiter hohe Wachstumsraten ausweist: Operativ lieferte PALANTIR zuletzt erneut Rekordumsätze. Der Umsatz stieg auf 1,003 Mrd. $ und übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Trotz der deutlichen Kursverluste bleibt die Aktie langfristig interessant - insbesondere durch die wachsenden Regierungsaufträge und KI-Plattformen wie AIP, die etwa im Verteidigungsbereich eingesetzt werden. Kurzfristig müssen Anleger aufgrund hoher Volatilität vorsichtig agieren. Eine Bodenbildung könnte womöglich erst erfolgen, wenn sich der gesamte KI-Sektor stabilisiert...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



