Der Streit um die KI-Bewertungen eskaliert: Palantir-CEO Karp reagiert mit Spott auf Burrys Short-Wette und spricht von "Marktmanipulation".Palantir-Chef Alex Karp hat den "Big Short"-Investor Michael Burry scharf attackiert, nachdem bekannt wurde, dass dessen Hedgefonds Scion Asset Management zum Ende des dritten Quartals umfangreiche Put-Positionen gegen Palantir und Nvidia hielt. Laut der bei der US-Börsenaufsicht FEC eingereichten 13F-Meldung hatte Burry Optionen mit einem Nominalwert von rund 912 Millionen US-Dollar auf Palantir und 187 Millionen US-Dollar auf Nvidia aufgebaut. "Die beiden Unternehmen, gegen die er Leerverkäufe tätigt, sind diejenigen, die das ganze Geld verdienen, was …