EQS-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Einhell steigert Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr 2025



20.08.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Einhell steigert Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr 2025 Landau a. d. Isar, 20. August 2025 - Die Einhell Germany AG hat im ersten Halbjahr 2025 den höchsten Umsatz ihrer Unternehmensgeschichte erzielt und die Ertragskraft deutlich gesteigert. Der Konzernumsatz stieg um 9,4 Prozent auf 630,2 Mio. Euro (währungsbereinigt +11,6 Prozent). Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich von 50,1 Mio. Euro auf 61,8 Mio. Euro, die EBT-Marge erreichte 9,8 Prozent. Haupttreiber waren die Akku-Plattform Power X-Change, die inzwischen 53 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht, sowie starkes Wachstum in Kernmärkten. Europäisches Wachstum bestätigt strategischen Kurs "Wir blicken auf das umsatzstärkste Halbjahr unserer Unternehmensgeschichte - trotz eines weltweit schwierigen Marktumfelds", sagt Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG. "Das zeigt, dass unser strategischer Fokus auf modernste Akku-Technologie, internationale Expansion und Aufbau starker Markenpartnerschaften nachhaltig erfolgreich ist." Besonders stark entwickelten sich Spanien und Portugal mit einem Umsatzplus von 25 Prozent, das Vereinigte Königreich mit +20 Prozent sowie Frankreich/Benelux mit +11 Prozent. In Polen lag das Umsatzwachstum bei 39 Prozent, in Kroatien bei 15,5 Prozent. Investitionen und Expansion Im ersten Halbjahr investierte Einhell 8,2 Mio. Euro, unter anderem in den Standort am Hauptsitz in Landau a. d. Isar. Mit der Gründung von Einhell Digital Greece (IT-Services) und Einhell Latam S.A.S. (Kolumbien) baute das Unternehmen seine internationale Präsenz aus. In der 2024 in Betrieb genommenen Akkufertigung in Ungarn sollen 2025 bereits mehr als eine Million Akkus gefertigt werden. Optimistischer Ausblick trotz globaler Herausforderungen Für das Gesamtjahr erwartet Einhell einen Umsatz zwischen 1.150 und 1.175 Mio. Euro sowie eine Rendite vor Steuern von 8,5 bis 9 Prozent. Aufgrund des sehr positiven Verlaufs der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 ist der Vorstand optimistisch die Planungen für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen. "Mit dem Eintritt in neue Märkte wie USA und Südkorea schaffen wir die Basis für weiteres profitables Wachstum", so Kroiss. Der Anteil der Power X-Change Plattform am Konzernumsatz soll bis 2027 auf über 70 Prozent steigen. Neben dem Ausbau der Marktposition in Europa plant das Unternehmen den Markteintritt in USA, Ägypten, Mexiko, Saudi-Arabien und Südkorea. Über die Einhell Germany AG Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice.



20.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

