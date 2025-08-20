Schlieren - Mit dem Smart Balance Optimizer bringt Contovista eine neue Generation AI-gestützter Finanzautomatisierung auf den Markt. Die Lösung erkennt individuelle Finanzmuster in Echtzeit, prognostiziert den künftigen Mittelbedarf und gibt datengestützte Empfehlungen zur Liquiditätsoptimierung - direkt im Digital Banking. Automatisierte Liquiditätsoptimierung im Digital BankingDer Smart Balance Optimizer löst ein zentrales Problem im Privat- wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab