FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.08.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 425 (555) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 660 (580) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 670 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3385 (2960) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITED UTILITIES TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1535 (1280) PENCE - BERENBERG CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 330 (335) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 660 (510) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 220 (170) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2650 (2500) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 440 (410) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 172 (166) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES ABERDEEN GROUP TO 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 195 (140) PENCE - EXANE BNP CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 740 PENCE - PANMURE LIBERUM CUTS DERWENT LONDON TO 'HOLD' (BUY) - RBC RAISES GRESHAM HOUSE ENERGY STORAGE FUND TARGET TO 75 P - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 625 (600) PENCE - 'OUTPERFORM'
