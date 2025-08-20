Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt hat Torwart Michael Zetterer von Ligakonkurrent Werder Bremen verpflichtet. Der Wechsel finde mit sofortiger Wirkung statt, teilte die Eintracht am Mittwoch mit. Sein Vertrag läuft bis 2029.



"Mit Michael Zetterer gewinnen wir einen starken Torhüter, der auch fußballerisch auf einem hohen Niveau spielen kann", sagte Sportvorstand Markus Krösche. In Bremen habe er bewiesen, dass er ein überdurchschnittlicher Torwart sei. Mit seinen Ambitionen und seiner Mentalität passe er hervorragend nach Frankfurt. "Uns war es besonders wichtig, mit einem starken und ausgewogenen Torwart-Team in die neue Saison zu gehen - und dafür ist Michael ein sehr wichtiger Baustein", sagte der Sportvorstand. Erst am Vortag hatten die Frankfurter den Abgang von Keeper Kevin Trapp verkündet.



Zetterer wurde bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet und kam im Januar 2015 zu Werder Bremen. Für die Hanseaten stand Zetterer in insgesamt 80 Pflichtspielen im Tor. Zwischenzeitlich war der Torhüter an Austria Klagenfurt und PEC Zwolle ausgeliehen.



In den vergangenen beiden Spielzeiten war Zetterer Stammtorhüter bei Werder Bremen. Insgesamt kam er dabei auf 65 Pflichtspiele, davon 18 ohne Gegentor.





© 2025 dts Nachrichtenagentur