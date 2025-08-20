Die Sungrow Power Supply Co., Ltd., Anbieter:in von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, zeigt ihre erste Wechselrichter-Lösung in einer 450 oder 800-W-Version. Das System (S450S und S800S) wurde speziell für PV-Anlagen in und auf Balkonen, Garagen, Gärten und Terrassen entwickelt. "Unsere Produkte bieten einfache und benutzerfreundliche Installation bei gleichzeitig umfassendem Schutz- und intelligenten Steuerungsfunktionen", sagt Christian Welz, Country Manager für Deutschland bei Sungrow. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
