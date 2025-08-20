Nach Angaben des Unternehmens ist es die größte Batteriespeicher-Fabrik dieser Art in Europa. Im kommenden Jahr soll sie eine jährliche Produktionskapazität von 250 Megawattstunden erreichen, die bis Ende 2030 dann auf eine Gigawattstunde noch erhöht werden soll. Der neue Produktionsstandort "Voltfang Future Fab" ist am Mittwoch in Aachen feierlich eröffnet worden. Mit dabei Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und die Oberbürgermeisterin der Stadt, Sibylle Keupen. In dem Werk sollen Second-Life-Batteriespeicher für für Industrie-, Gewerbe- und Großspeicheranwendungen hergestellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
