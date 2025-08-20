Evercore ISI stuft Caterpillar auf Outperform hoch und hebt das Kursziel auf 476 US-Dollar an. Das entspricht mehr als 14 Prozent Aufwärtspotenzial. Der US-Baumaschinenhersteller könnte weiter profitieren, wenn sich das Momentum in den USA verstärkt und die Rabatte bei Baumaschinen sinken. Frischer Rückenwind für Caterpillar: Evercore ISI hat die Aktie des US-amerikanischen Baumaschinenherstellers zu Wochenbeginn von "In Line" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel deutlich von 373 auf 476 US-Dollar angehoben und den Titel in die fünf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de