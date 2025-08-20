EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FamiCord AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die FamiCord AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Ort: https://ir.famicord.com/de/financial-report/2025-de/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Ort: https://ir.famicord.com/financial-report/2025/
20.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FamiCord AG
|Perlickstr. 5
|04103 Leipzig
|Deutschland
|Internet:
|www.famicord.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2186486 20.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group