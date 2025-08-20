David Wehner (FGTC Investment): Ideales Umfeld für eine Börsenkorrektur

20.08.2025 -
Obwohl sich die geopolitische Lage und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungnen dynamisch entwickeln, zeigen sich die Anlagemärkte bemerkenswert stabil. Die wichtigsten Aktienmärkte notieren ebenso im Bereich ihrer Allzeithochs wie der Goldpreis, während der amerikanische Dollar sich wieder seinem langjährigen Durchschnitt nähert. Woran das liegt und warum das Börsenumfeld die ideale Basis für eine Sommerkorrektur bietet, erläutert David Wehner, Head of Liquid Assets beim unabhängigen Münchener Vermögensverwalter FGTC Investment, in seiner aktuellen Markteinschätzung.
