Luzern - Krypto-Assets wie Bitcoin gewinnen auch in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein zunehmend an Bedeutung. Laut der aktuellen «Crypto Assets Study 2025» der Hochschule Luzern hat der Gesamtwert der Krypto-Anlagen hierzulande innert zwölf Monaten um rund zwei Drittel zugelegt. Insgesamt erreichte das verwaltete Vermögen in Fonds und börsengehandelten Produkten in der Schweiz und in Liechtenstein 15 Milliarden Franken, wie die Studie zeigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
