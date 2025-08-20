Anzeige
Mittwoch, 20.08.2025
Constellation Energy - CGE: Pullback Setup & langfristige Verträge mit Meta und Microsoft!

JETZT Swingtrade starten?

Mit 14 Kraftwerken und 22GW ist Constellation Energy (CEG) größter Betreiber von Atomkraftwerken in den USA!

Constellation Energy (CGE) - ISIN US21037T1097

Rückblick: Wir fokussieren uns im Chartbild der Constellation-Energy-Aktie auf den aktuell laufenden Rücksetzer zum 50er-EMA. Die gestrige Tageskerze hat die blaue Linie zwar getestet, der Schlusskurs lag aber knapp darüber.

Consellation-Energy-Aktie: Chart vom 19.08.2025, Kürzel: CEG Kurs: 317.24 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte es über der gestrigen Tageskerze weitergehen, wäre das Pivot-Hoch vom 4. August ein logisches Kursziel. Da die nächsten Quartalszahlen erst am 6. November verkündet werden, bleibt ausreichend Zeit für einen längeren Swingtrade.

Mögliches bärisches Szenario

Da der Gesamtmarkt angeschlagen wirkt und kaum Impulse Richtung Norden zeigt, sollten wir vorsichtig agieren und gutes Money Mannagement betreiben. Ein Stop Loss unter der gestrigen Tageskerze erscheint angebracht.

Meinung

Fundamental präsentierte das Unternehmen im zweiten Quartal 2025 starke Zahlen mit zweistelligem Umsatz- und Gewinnwachstum und übertraf die Erwartungen. Die längerfristige Betrachtung mit der vierten Ergebnisverbesserung auf Jahresbasis fällt ebenso positiv aus. Zudem laufen langfristige Lieferverträge mit Großkunden wie Microsoft und Meta, die das Profil im Bereich sauberer Energie stärken. Strategisch setzt Constellation auf wachsenden Strombedarf durch Rechenzentren und investiert in neue sowie reaktivierte Kernkraftkapazitäten. Mit 14 Atomkraftwerken, die eine Gesamtkapazität von 22GW aufbringen ist Constellation Energy der größte AKW-Betreiber in den USA. Zusätzlich steht eine große Übernahme von Calpine im Raum, die den Gasbereich ergänzen würde, allerdings noch unter regulatorischem Vorbehalt steht. Insgesamt zeigt sich Constellation Energy als solide aufgestellter Versorger mit klaren Wachstumsperspektiven im Zuge des KI-Booms und einer breiteren Energiebasis. Bei entsprechenden charttecchnischen Signalen ist ein gut abgesicherter Long Trade durchaus vertretbar.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 99.11 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 827.66 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Constellation Energy ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.fool.com/investing/2025/08/19/is-constellation-energy-stock-a-buy-now/
  • Veröffentlichungsdatum: 20.08.2025
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
