Die JUWI GmbH erweitert ihr Portfolio und bietet nun die Betriebsführung für Stand-Alone-Batteriespeicher an. Den Betreiber:innen will sie so umfassende Dienstleistungen zur Verfügung stellen, unabhängig vom Herstellersystem. Betriebsführung und Wartung der Batteriespeichersysteme aus einer Hand sollen kurze Wege und schnelle Reaktionszeiten ermöglichen. Aktuell betreut JUWI BESS (Battery Energy Storage System)-Projekte mit einer Gesamtleistung von 180 Megawatt (MW) und einer Kapazität von über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
