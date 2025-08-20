Der deutsche Mittelstand zeigt im Juli nur eine leichte Erholung. Laut DATEV-Index steigen die Umsätze minimal, doch Gastronomie und Industrie bleiben schwach.
Im Juli 2025 zeigt der DATEV-Mittelstandsindex nur eine leichte Erholung: Saison- und kalenderbereinigt stieg der Umsatzindex um 1,9 Punkte auf 91,9 Zähler, liegt damit aber 1,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Während sich im Handel erste Anzeichen einer Stabilisierung abzeichnen, bleibt die Gastronomie deutlich hinter den Erwartungen zurück. Dort ist die sonst übliche Sommerbelebung ausgeblieben, die Umsätze sanken sogar weiter. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
