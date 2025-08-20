Die Rückversicherungsbranche zeigt sich zur Jahresmitte 2025 bemerkenswert robust. Das belegt eine aktuelle Analyse der Ratingagentur AM Best. Demnach bleibt das weltweite Marktumfeld stabil - trotz leichter Aufweichungen in den obersten Deckungsschichten. Munich Re dürfte von dieser Stärke besonders profitieren.Der Markt für Sach-Rückversicherungen präsentiert sich zur Jahresmitte 2025 in solider Verfassung. Laut einer aktuellen Analyse der Ratingagentur AM Best bleibt das Umfeld stabil, auch wenn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
