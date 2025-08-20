EQS-Ad-hoc: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 der BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-



20.08.2025 / 14:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-, Bremen (BLG AG), erhält für die Geschäftsführungstätigkeit bei der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen (BLG KG), eine jährliche Vergütung in Höhe von 5 Prozent des Jahresüberschusses der BLG KG vor Abzug dieser Vergütung. Die Vergütung beträgt mindestens TEUR 256 und höchstens TEUR 2.500. Für das Geschäftsjahr 2024 betrug diese Vergütung die maximale Höhe von TEUR 2.500.

In der Prognose im Lagebericht des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 wurde erwartet, dass die Vergütung für die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2025 nicht erneut den Maximalwert erreichen wird. Inklusive der Erwartung, dass das Zinsergebnis deutlich zurückgehen wird, wurde insgesamt ein Ergebnis vor Steuern (Jahresüberschuss ohne Steuern vom Einkommen und vom Ertrag) prognostiziert, welches "spürbar unter dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 liegen wird".

Dieses vorausgeschickt, gehen wir nach heutigen Erkenntnissen davon aus, dass die Vergütung für die Geschäftsführung auch für das Geschäftsjahr 2025 ebenfalls das Niveau des Vorjahres erreichen wird.

Auf Basis der gegenwärtigen Erkenntnissen erwarten wir nunmehr, dass das Ergebnis vor Steuern der BLG AG für das Geschäftsjahr 2025 auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2024 oder aufgrund des rückläufigen Zinsergebnisses leicht darunter liegen wird.



Bremen, den 20. August 2025



BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT

-Aktiengesellschaft von 1877-

DER VORSTAND



Kontakt:



BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-

Investor Relations

Marco Tschöpe/Ole Kindt

Präsident-Kennedy-Platz 1

28203 Bremen

ir@blg.de

Tel. 0421 398 3756



Ende der Insiderinformation



20.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

