Unterföhring (ots) -20. August 2025. Ein schwindelfreier Schüler mit einer olympischen Mission für seinen Sport. Und ein anderer Schüler, der ordentlich kickt. Für den Weltrekord überschlägt sich Tom (12) aus Siegen auf dem Stunt-Scooter. Und Orell (11) aus Ramstein-Miesenbach öffnet in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" live in SAT.1 und auf Joyn Flaschen - mit einem Karatekick. Die Show mit Michelle Hunziker und Jörg Pilawa kommt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden am Freitag, 29. August und Samstag, 30. August jeweils um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Das sind ihre RekordversucheTom Buxbaum (12, Siegen): Überschläge mit dem Stunt-ScooterDer Schüler fährt seit fünf Jahren erfolgreich Stunt-Scooter und hat schon an zahlreichen Contests teilgenommen. Bei seinem Rekordversuch will er die meisten Überschläge mit einem Stunt-Scooter, sogenannte Flairs, in einer Minute schaffen. "Nicht jeder kann unbedingt den Trick Flair. Man braucht viel Ausdauer und muss schwindelfrei sein. Ich möchte an meine eigenen Grenzen gehen und ich möchte, dass der Sport Scooter fahren olympisch wird und vielleicht hilft das ja dabei."Orell Herzog (11, Ramstein-Miesenbach): Flaschendeckel mit Karatekicks entfernenOrell ist eine echte Sportskanone. Seit seinem zweiten Lebensjahr macht er Taekwondo, er spielt Basketball und surft. In der Show möchte er den bestehenden Rekord des Pakistaners Muhammed Ibrahim brechen. Dafür muss er in einer Minute mindestens 46 Flaschendeckel mit einem Karatekick entfernen.Das ist "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde":Insgesamt werden in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" 19 Rekordversuche unternommen. Wer ist erfolgreich und erhält die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde? Und welcher Rekord wird von den Zuschauern zum "Rekord der Herzen" gewählt, der den Eintrag ins legendäre Guinness-World-Records-Buch erhält?Produziert wird "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" von der Constantin Entertainment.Ausführliche Interviews mit den Moderatoren Michelle Hunziker und Jörg Pilawa zur Show finden Sie unter www.presse.sat1.de."Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" am 29. und 30. August jeweils um 20:15 Uhr live in SAT.1 und 24 Stunden live auf Joyn