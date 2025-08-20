St. Gallen - Die Zinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank haben auf das Ergebnis von Raiffeisen geschlagen. Das Kommissions- und das Handelsgeschäft entwickelten sich dagegen positiv. Insgesamt hat die zweitgrösste Schweizer Bankengruppe im ersten Halbjahr 2025 noch 555 Millionen Franken verdient, was 13,6 Prozent weniger sind als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist bereits der zweite in Folge, mittlerweile verdient die Bank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
