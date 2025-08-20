© Foto: Artur Widak - AnadoluAnalysten von Morgan Stanley haben dargelegt, dass Mega-Cap-Tech-Aktien - darunter Alphabet, Amazon, Apple - in aktiv gemanagten Fonds so gering vertreten sind wie seit über 16 Jahren nicht mehr.Im zweiten Quartal hat sich die Diskrepanz zwischen Portfolio-Gewichtungen und den Indexgewichten im S&P deutlich vergrößert. In einem Interview mit CNBC deutete Erik Woodring von Morgan Stanley an, dass dies für den Sektor durchaus positiv sein könnte. [spotify]70p16sMS6bNKdxP553gq8k[/spotify] "Investoren, aktive Fondsmanager, sind bei den Mega-Caps untergewichtet - selbst bei Titeln wie Nvidia, die offenkundig eine beeindruckende Kursentwicklung hinter sich haben", sagte Woodring. Er wies darauf …Den vollständigen Artikel lesen ...
