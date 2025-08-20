Tech-Milliardär Elon Musk macht eine überraschende Kehrtwende. Seine erst kürzlich angekündigten und ambitionierten Pläne für eine eigene politische Partei sind vom Tisch. Für Anleger von Tesla ist das eine Nachricht mit enormer Signalwirkung.Wie das renommierte Wall Street Journal unter Berufung auf gut informierte Kreise berichtet, legt der visionäre Unternehmer seine politischen Ambitionen vorerst auf Eis. Stattdessen wolle sich der CEO von Tesla und SpaceX wieder voll und ganz auf die Führung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
