An der Börse wartet alles gespannt auf einen wichtigen Termin morgen: das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Im Vorfeld verspüren Anleger wenig Lust auf Risiko - insbesondere Tech-Aktien sind kaum gefragt. So findet sich Infineon derzeit im unteren Bereich des deutschen Leitindex wieder. Gestern hatte bereits die US-Tech-Börse Nasdaq geschächelt. Wenn sich die führenden Hüter der Geldpolitik im US-Bundesstaat Wyoming treffen, erhoffen sich Markteilnehmer insbesondere Signale von Jerome Powell, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
