Vancouver, BC - 20. August 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. ("Energy Plug" oder das "Unternehmen") (CSE: PLUG) (OTCQB: PLGGF) (FWB: 6GQ) freut sich, seinen ersten Verkauf im US-Markt bekannt zu geben: einen Pilotauftrag über drei 209 kWh Secure Energy Storage Systeme (627 kWh insgesamt) im Wert von mehr als 290.000 C$. Die Einheiten werden durch unseren Vertriebspartner GGVentures of the Carolinas, LLC ("GGV") im Bauwesen zum Einsatz kommen.

Die Systeme werden voraussichtlich innerhalb von 10 Tagen für erste Tests am Standort eintreffen; unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Bewertung ist dies ein wichtiger Schritt hin zu einem möglichen breiter angelegten Einsatz im Jahr 2025. Dieses Pilotprojekt ebnet den Weg zu einer erweiterten Marktaufnahme des Produkts und einer breiteren Marktdurchdringung im kommenden Jahr.

Energy Plug bemüht sich aktiv um die Verstärkung seiner Vertriebsmaßnahmen und befindet sich in Gesprächen hinsichtlich einer Expansion in die europäischen und lateinamerikanischen Märkte. Angesichts der verstärkten Integration von großen Batteriespeichern in die Strategien globaler Regierungen für die Energiewende ist das Unternehmen gut aufgestellt, um der Nachfrage mit skalierbaren Lösungen, maßgeschneiderter technischer Planung und langfristiger Systembetreuung nachzukommen.

Das rasante Wachstum von KI-Rechenzentren und Quantencomputing-Infrastruktureinrichtungen treibt die Nachfrage nach unterbrechungsfreien Stromversorgungslösungen mit hoher Leistungsdichte in noch nie dagewesenem Maße an. Diese Technologien erfordern eine stabile und sichere Energieversorgung, und das oft an Standorten, an denen die Zuverlässigkeit des Stromnetzes nicht gewährleistet ist. Die modularen Batteriesysteme von Energy Plug sind bestens geeignet, um diesen Bedürfnissen zu entsprechen, denn sie bieten eine skalierbare, saubere Energiespeicherung mit der für die Unterstützung von Computing-Umgebungen der nächsten Generation erforderlichen Zuverlässigkeit und Flexibilität.

"Unser Einstieg in den US-Markt eröffnet beträchtliche Wachstumschancen für unser Secure Energy Storage System, insbesondere im Öl- und Gassektor. Damit etablieren wir auch unseren ersten aktiven Vertriebs- und Einsatzkanal in den Vereinigten Staaten. Wir verzeichnen rasant zunehmendes Interesse aus Bereichen jenseits der traditionellen Märkte, etwa von Cybersicherheitsfirmen, Verteidigungsunternehmen, KI-Rechenzentren und anderen unverzichtbaren Infrastruktursektoren, die zuverlässige Hochleistungs-Energielösungen erfordern. Das Unternehmen nimmt aktiv an hochrangigen Treffen und führenden Fachmessen teil und stellt dabei sowohl seine aktuellen Energielösungen als auch seine anpassbaren Angebote vor, einschließlich eines in der Entwicklung befindlichen innovativen quantenintegrierten Systems, das darauf ausgelegt ist, den sich weiterentwickelnden Anforderungen von sicheren Hochleistungs-Infrastruktureinrichtungen gerecht zu werden. Dank der Unterstützung eines Netzes strategischer Partner ist Energy Plug in der einzigartigen Lage, skalierbare, resiliente und zukunftsgerechte Energiesysteme für Anwendungen der nächsten Generation zu liefern", so Paul Dickson, CEO von Energy Plug.

Über GGV

GGVentures of the Carolinas bringt umfassendes praktisches betriebliches Know-how in die Partnerschaft ein. Das Unternehmen hat alle Phasen des Lebenszyklus von umfassenden Kapitalprojekten geleitet, einschließlich Planung, Technik, Errichtung, Betrieb und Außerbetriebnahme, und kann auf eine Erfolgsbilanz bei globalen Energie- und Infrastrukturprojekten im Wert von insgesamt über 5 Milliarden USD verweisen.

Über Energy Plug Technologies Corp.

Energy Plug Technologies Corp. ist ein Marktführer bei sicheren und widerstandsfähigen Energiespeicherlösungen, der die Entwicklung von Batterietechnologien der nächsten Generation für private, gewerbliche und Versorgungsanwendungen vorantreibt. Das Unternehmen hat sich der Verbesserung der Netzstabilität, der Cybersicherheit sowie der Einführung nachhaltiger Energien verschrieben und arbeitet dabei mit führenden Technologieunternehmen, Regierungsbehörden und indigenen Communitys zusammen. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://energyplug.com.

Kontaktdaten

Energy Plug Technologies Corp.

Paul Dickson

CEO, Direktor

mailto:info@energyplug.com

(604) 283-1262

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Energy Plug Technologies Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80759Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80759&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29280V1013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19802433-energy-plug-technologies-corp-schliesst-verkauf-usa-rahmen-partnerschaft-ggventures-of-the-carolinas