Porsche will seine Batterieeinheit Cellforce offenbar fast komplett schließen. Übrig bleiben soll am Cellforce-Standort im schwäbischen Kirchentellinsfurt einem Medienbericht zufolge "bestenfalls eine kleine Einheit für Forschung und Entwicklung". Porsche selbst will sich nicht äußern. Der Vorstand des Stuttgarter Sportwagenherstellers hatte bereits im Frühjahr offiziell eine strategische Neuaufstellung seiner Batterieaktivitäten beschlossen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net