Porsche zieht seiner Batterietochter Cellforce den Stecker. Statt eigener Zellproduktion stehen Massenentlassungen und hohe Abschreibungen im Raum. Was bedeutet dieser Schritt für den Sportwagenbauer - und welche Folgen drohen?Der Stuttgarter Autobauer Porsche plant einen drastischen Schnitt bei seiner Tochter Cellforce. Laut eines Spiegel-Berichts sollen rund zweihundert der insgesamt 286 Arbeitsplätze in Kirchentellinsfurt gestrichen werden. Die Arbeitsagentur Reutlingen wurde bereits über eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär