APONTIS PHARMA: Veränderungen im Vorstand



20.08.2025 / 16:00 CET/CEST

Monheim am Rhein, 20. August 2025. Der Vorstandsvorsitzende der APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5 ), einem führenden Pharmaunternehmen für Single Pill-Kombinationen in Deutschland, wird das Unternehmen nach Ablauf seines Vertrages Ende August 2025 verlassen. Bruno Wohlschlegel wird bis Ende September in beratender Funktion für das Unternehmen tätig sein, um den Übergang zur neuen Führung zu begleiten. Ein Nachfolger wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Wohlschlegel wurde im September 2023 zum Vorstandsvorsitzenden von APONTIS PHARMA berufen, um die Restrukturierung des Unternehmens umzusetzen und eine Rückkehr in die Profitabilität auf Basis einer langfristigen Wachstumsstrategie zu erreichen. Nach der Umsetzung eines erfolgreichen Performance- und Effizienzsteigerungsprogramm mit Kostensenkungen, einer Neuaufstellung des Vertriebs und einem neuen Go-to-Market-Ansatz konnte das Unternehmen bereits im Frühjahr 2024 zahlreiche Fortschritte erzielen und im Geschäftsjahr 2024 wieder zu Wachstum und Profitabilität zurückkehren. Im Herbst 2024 kündigte der Pharmakonzern Zentiva eine Erwerbsangebot für die Aktien der APONTIS PHARMA AG an. Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 29. Juli 2025 stimmten die Aktionäre dem Antrag von Zentiva auf Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre gegen eine Barabfindung in Höhe von EUR 10,40 zu. Mit Eintragung des Verschmelzungsbeschlusses in das Handelsregister geht APONTIS PHARMA in der Zentiva AG auf. Die derzeitige Zulassung der APONTIS PHARMA-Aktien zum Handel an der Börse wird voraussichtlich kurz nach Wirksamwerden des Verschmelzungsausschlusses enden. "Mit dem Beschluss der Hauptversammlung über die Barabfindung wird APONTIS PHARMA Teil der Zentiva Gruppe. Meine Aufgabe, das Unternehmen neu aufzustellen, die Profitabilität wieder herzustellen und eine langfristige Strategie zu entwickeln, ist damit vorzeitig erfolgreich abgeschlossen. Bereits nach wenigen Monaten konnten wir die ersten positiven Ergebnisse unseres Restrukturierungsprogramm vorweisen. Die Co-Marketing-Vereinbarung mit Novartis, die erfolgreiche Entwicklung der Single-Pill-Kombinationen und explizit auch das Erwerbsangebot durch Zentiva sind Belege dafür. Das gesamte Team aus Vorstand, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von APONTIS PHARMA hat eine großartige Arbeit geleistet. Ich freue mich, dass ich ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen mit einer motivierten Mannschaft an die neuen Eigentümer übergeben kann", so Bruno Wohlschlegel, CEO von APONTIS PHARMA. "Bruno Wohlschlegel hat in den vergangenen zwei Jahren einen herausragenden Beitrag zur Sanierung und Neuaufstellung von APONTIS PHARMA geleistet. Nachdem das Unternehmen im Sommer 2023 vor erheblichen Herausforderungen stand, hat er mit seinem Team ein tiefgreifendes Performance- und Effizienzsteigerungsprogramm entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Schneller als erwartet hat er das Unternehmen wieder in die Profitabilität geführt und die Marktpräsenz von Single Pill-Kombinationen erhöht. Der Aufsichtsrat schätzte den Austausch, das Know-how und seine Erfahrung. Für seine künftigen Pläne wünschen wir ihm alles Gute und freuen uns, dass er dem Unternehmen in der Übergangszeit mit seiner Erfahrung weiter zur Seite steht", sagt Matthias Wiedenfels, Aufsichtsratsvorsitzender von APONTIS PHARMA.



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit 2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de .



