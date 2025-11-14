The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.11.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.11.2025



ISIN Name

CA3837981057 GOVIEX URANIUM INC A

DE000A3CMGM5 APONTIS PHARM. AG INH ON

US1375861036 CANGO INC. SP.ADR/2 CL.A

US46647PBT21 JPMORG.CHASE 20/26 FLR

XS2436579978 TIRL.CO-OP. 22/27 CV





