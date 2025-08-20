Das Produkt ist aktuell als 450- oder 800 Watt-Version erhältlich. Ein ergonomischer Griff auf der Rückseite ermöglicht Sungrow zufolge eine schnelle Installation durch nur eine Person, die dank des Plug & Play-Setup in nur drei Schritten abgeschlossen ist. Die Kosten für die größere Version liegen bei 149 Euro. Sungrow hat seine ersten Mikro-Wechselrichter auf den Markt gebracht, die speziell für Photovoltaik-Anlagen auf Balkonen, Garagen und Terrassen oder in Gärten bestimmt sind. Die Lösung ist als Version "S450S" und "S800S" für 450- oder 800 Watt-Anlagen bestimmt. So könnten bis zu zwei Solarmodule ...Den vollständigen Artikel lesen ...
